Такое сообщение появилось на сайте Министерства образования и науки Украины.
“В социальных сетях и СМИ был распространен скриншот страницы учебника “Украинский язык” (1 класс, авт. Хорошковская О.Н., в 2012 году издание), содержащий ошибку о дате основания столицы Украины – г. Киев. Министерство образования и науки Украины сообщает, что указанный учебник не соответствует типичным образовательным программам и требованиям Новой украинской школы и более 5 лет не используется как базовый учебник в образовательном процессе”, – сообщили в МОН.
В министерстве также сообщили, что сейчас перечень учебных программ, учебников и учебно-методических пособий, рекомендованных МОН для использования в начальной школе в 2020/2021 учебном году, содержит новые учебники для 1-3 классов.
- Ранее сообщалось, что украинским школьникам, которые продолжат учиться дистанционно, разрешили не ставить оценки по пяти предметам, а перевести их в форма “зачтено/не зачтено”.