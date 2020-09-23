В Министерстве образования Украиныи заявили, что учебник для первого класса по украинскому языку, в котором есть ошибка о дате основания Киева, уже пять лет не используется для обучения.

Такое сообщение появилось на сайте Министерства образования и науки Украины.

“В социальных сетях и СМИ был распространен скриншот страницы учебника “Украинский язык” (1 класс, авт. Хорошковская О.Н., в 2012 году издание), содержащий ошибку о дате основания столицы Украины – г. Киев. Министерство образования и науки Украины сообщает, что указанный учебник не соответствует типичным образовательным программам и требованиям Новой украинской школы и более 5 лет не используется как базовый учебник в образовательном процессе”, – сообщили в МОН.

В министерстве также сообщили, что сейчас перечень учебных программ, учебников и учебно-методических пособий, рекомендованных МОН для использования в начальной школе в 2020/2021 учебном году, содержит новые учебники для 1-3 классов.