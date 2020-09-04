Об этом сообщили на сайте МОН.
В случае, если коронавирусом заразится студент, алгоритм для руководства следующий:
- студент должен надеть маску, перейти в специально отведенное хорошо проветриваемое помещение и сообщить уполномоченному лицу о болезни;
- уполномоченное лицо может отправить студента домой или вызвать скорую помощь. Если заразившийся несовершеннолетний – сообщить родителям;
- медицинский работник должен отправить сообщение формы 058/о о подозрении на инфекционное заболевание, а также зарегистрировать случай в журнале;
- те, кто контактировали с заразившимся, не должны посещать занятия и обратиться за помощь к медику.
Если коронавирусом заразился студент, который живет в общежитии:
- зараженного студента должны перевести в изолятор, где он получит консультацию медработника;
- студент должен получить медконсультацию от семейного врача, в студенческой поликлинике или в скорой помощи;
- студент с подозрением на заражение должен носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Если симптомы заражения обнаружат у работника учебного учреждения или преподавателя:
- руководитель обязан запретить преподавателю проводить занятия;
- работники, преподаватели и все, кто контактировали с заболевшим, не должны выходить на работу и призваны обратиться за медицинской помощью;
- если признаки заражения появились у преподавателя во время работы, необходимо отправить его домой или обратиться за медицинской помощью.
Все помещения, в которых были лица с подозрениями на заражение COVID-19 или с подтверждением заражения, нужно проветрить, а также продезинфицировать поверхности.
Также руководство учебного учреждения должно обратиться в МОН по форме 2/НС-1 Табеля срочных доносов.
- 26 августа во Министерстве здравоохранения Украины опубликовали полные обновленные требования для обучения в школах с 1 сентября в условиях эпидемии коронавируса и карантина.
- Согласно правилам, вход в помещения учебных заведений будет возможен только при наличии защитной маски или респиратора. Персонал учебного заведения допускается к работе при наличии маски, респиратора или защитного щитка и после бесконтактной термометрии.
- МОН не выделяло средства на обеспечение школ средствами защиты и антисептиками.