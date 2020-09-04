В Министерстве образования и науки Украины разработали алгоритм на случай, если в учреждении предвысшего или высшего образования будет зафиксировано случай заражения коронавирусом СOVID-19 среди студентов, преподавателей или работников.

Об этом сообщили на сайте МОН.

В случае, если коронавирусом заразится студент, алгоритм для руководства следующий:

студент должен надеть маску, перейти в специально отведенное хорошо проветриваемое помещение и сообщить уполномоченному лицу о болезни;

уполномоченное лицо может отправить студента домой или вызвать скорую помощь. Если заразившийся несовершеннолетний – сообщить родителям;

медицинский работник должен отправить сообщение формы 058/о о подозрении на инфекционное заболевание, а также зарегистрировать случай в журнале;

те, кто контактировали с заразившимся, не должны посещать занятия и обратиться за помощь к медику.

Если коронавирусом заразился студент, который живет в общежитии:

зараженного студента должны перевести в изолятор, где он получит консультацию медработника;

студент должен получить медконсультацию от семейного врача, в студенческой поликлинике или в скорой помощи;

студент с подозрением на заражение должен носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Если симптомы заражения обнаружат у работника учебного учреждения или преподавателя:

руководитель обязан запретить преподавателю проводить занятия;

работники, преподаватели и все, кто контактировали с заболевшим, не должны выходить на работу и призваны обратиться за медицинской помощью;

если признаки заражения появились у преподавателя во время работы, необходимо отправить его домой или обратиться за медицинской помощью.

Все помещения, в которых были лица с подозрениями на заражение COVID-19 или с подтверждением заражения, нужно проветрить, а также продезинфицировать поверхности.

Также руководство учебного учреждения должно обратиться в МОН по форме 2/НС-1 Табеля срочных доносов.