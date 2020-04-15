Об этом заявила и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий во время брифинга.
Она подчекнула, что ВНО в 2020 году состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончится карантин.
“Министерство образования и науки разработало минимум два сценария. Если карантин закончится до начала июня, мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне, а с 25-го июня – основной сессии ВНО. Если же сроки карантина будут продлены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа будет возможность проводить основную сессию ВНО”, – заявила Мандзий.
На видео с 15 мин. 23 сек.
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