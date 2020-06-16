В связи с эпидемиологической ситуацией в Украине основную сессию внешнего независимого оценивания могут перенести на август или провести в режиме онлайн.

Об этом рассказала в. о. министра образования Украины Любомира Мандзий в эфире канала “Украина 24”.

“Мы работаем над тем, чтобы с 25 июня по 17 июля прошла основная сессия ВНО. Завтра будет заседание комиссии, которая должна утвердить показатели эпидемиологической ситуации, при условиях соблюдения которых будет проведено ВНО. Если условия не будут соответствовать показателям – будет перенесено на август”, – заявила она.

При этом министр добавила, что сейчас у ведомства нет возможности провести ВНО в режиме онлайн.

“Пробное – это с использованием дистанционных технологий, а не онлайн. Мы сейчас не имеем возможности верифицировать и идентифицировать участников, но проводим консультации о возможности такого формата”, – добавила Мандзий.