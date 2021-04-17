Про це поінформували в пресслужбі МОЗ.
Проєкт запустили 16 квітня. У місті планують щепити проти COVID-19 першою дозою 70% дорослого населення до 1 травня.
“Загалом у Моршині проживають 4239 людей, 800 з них – діти до 18 років, 361 дорослий вже отримав першу дозу вакцини. Тому для створення 70% імунного прошарку для запобігання розповсюдження COVID-19 серед мешканців Моршина необхідно вакцинувати ще 2155 осіб”, – зазначили в МОЗ.
Для цієї мети з першої партії китайської вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, яка надійшла до Львівської області, необхідну кількість доз було виділено спеціально для Моршина.
Вакцинація проводиться двома стаціонарними пунктами щеплення (для окремих осіб) та мобільною бригадою (в організованих колективах).
Запис на щеплення здійснюється через сімейних лікарів та на офіційних ресурсах Моршинської міської ради та міської лікарні.
У МОЗ зазначають, що “реалізація цього пілотного проєкту дасть можливість вивчити та проаналізувати ефективність вакцинації населення від імунокерованих інфекцій в окремому населеному пункті”.
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