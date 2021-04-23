Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко озвучив рекомендації для громадян та церков щодо святкування Великодня в умовах епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

Ляшко, зокрема, підтвердив, що запроваджувати додаткові обмеження на Великдень не планується (про це напередодні повідомив і очільник МОЗ Максим Степанов).

“Запроваджувати додаткові карантинні обмеження в Україні на період Великодніх свят не планується. Водночас ми звертаємося до всіх із закликом дотримуватися тих норм, які сьогодні прописані в постанові про карантин”, – зазначив Ляшко.

Він нагадав, що відвідування громадських місць (зокрема й храмів) має відбуватися виключно в захисних масках, які закривають рота й носа. Також повинна бути дотримана дистанція між людьми в 1,5 метра.

Ляшко нагадав, що в постанові Кабінету Міністрів прописано розмір площі й кількість осіб, які можуть відвідувати храми. Це одна людина на 4 кв. м.

Крім того, Ляшко озвучив наступні рекомендації для храмів та вірян на Великдень:

• заохочувати богослужіння онлайн;

• збільшити кількість сесій благословення та зменшити їх тривалість;

• зафіксувати вхідні двері на територію та у приміщення храмів у відкритому стані (щоб забезпечити повітрообмін усередині приміщення);

• встановити обмеження для відвідування служби перед благословенням всередині храмів;

• забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці в 1,5 м;

• на вулиці також обов’язково одягати маски, які захищають органи дихання;

• рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише одній людині від домогосподарства (без сімейних відвідувань);

• людей похилого віку, людей із хронічними захворюваннями закликають утриматися від відвідування храмів: “краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму”.

“Просимо організовувати онлайнове або зовнішнє богослужіння… За можливості краще, щоб до храму на Великдень ішов хтось один із родини”, – наголосив Ляшко.

Також рекомендовано утриматися “від святкових відвідувань родичів та друзів, щоб не наражати один одного на небезпеку” (особливо це стосується відвідування людей похилого віку, з хронічними хворобами).

“Я думаю, що при виконанні цих норм нам вдасться запобігти значному зростанню кількості випадків коронавірусної хвороби, і свята пройдуть безпечно”, – заявив Ляшко.

(На відео – з 11:15)