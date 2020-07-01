Национальная служба здоровья предоставила рекомендации украинцам, которые собираются на отдых к морю в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ.

Отмечается, что пока нет доказательств, что коронавирус, вызывающий COVID-19 может распространяться в бассейне или море.

“Солнце и свежий воздух полезен как детям, так и взрослым, тем более погода способствует. Однако опасность в другом – переполненные пляжи, места отдыха у бассейна, на которых люди не соблюдают безопасную дистанцию”, – добавили в НСЗУ.

В связи с этим следует придерживаться следующих правил:

держитесь от других на расстоянии не менее 2 метров;

если касаетесь шезлонгов или других вещей общего пользования, следует мыть руки или использовать антисептик;

выбирайте досуга на открытом воздухе, а не закрытые помещения у бассейна;

не посещайте пляжей с симптомами ОРВИ;

следуйте этикету чихания и кашлянья;

отдыхая с ребенком, пользуйтесь только собственными игрушками.