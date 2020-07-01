Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ.

Отмечается, что пока нет доказательств, что коронавирус, вызывающий COVID-19 может распространяться в бассейне или море.

“Солнце и свежий воздух полезен как детям, так и взрослым, тем более погода способствует. Однако опасность в другом – переполненные пляжи, места отдыха у бассейна, на которых люди не соблюдают безопасную дистанцию”, – добавили в НСЗУ.

В связи с этим следует придерживаться следующих правил:

  • держитесь от других на расстоянии не менее 2 метров;
  • если касаетесь шезлонгов или других вещей общего пользования, следует мыть руки или использовать антисептик;
  • выбирайте досуга на открытом воздухе, а не закрытые помещения у бассейна;
  • не посещайте пляжей с симптомами ОРВИ;
  • следуйте этикету чихания и кашлянья;
  • отдыхая с ребенком, пользуйтесь только собственными игрушками.

  • Ранее сообщалось, что в Одесской области проверили состояние воды на пляжах. На пяти одесских пляжах санитарно-микробиологические показатели не соответствуют нормам.