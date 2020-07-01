Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ.
Отмечается, что пока нет доказательств, что коронавирус, вызывающий COVID-19 может распространяться в бассейне или море.
“Солнце и свежий воздух полезен как детям, так и взрослым, тем более погода способствует. Однако опасность в другом – переполненные пляжи, места отдыха у бассейна, на которых люди не соблюдают безопасную дистанцию”, – добавили в НСЗУ.
В связи с этим следует придерживаться следующих правил:
- держитесь от других на расстоянии не менее 2 метров;
- если касаетесь шезлонгов или других вещей общего пользования, следует мыть руки или использовать антисептик;
- выбирайте досуга на открытом воздухе, а не закрытые помещения у бассейна;
- не посещайте пляжей с симптомами ОРВИ;
- следуйте этикету чихания и кашлянья;
- отдыхая с ребенком, пользуйтесь только собственными игрушками.
- Ранее сообщалось, что в Одесской области проверили состояние воды на пляжах. На пяти одесских пляжах санитарно-микробиологические показатели не соответствуют нормам.