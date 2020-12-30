Министерство охраны здоровья Украины планирует проводить не менее 1 млн тестирований в месяц быстрыми тестами на антиген к коронавирусу COVID-19.

Об этом рассказал сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

Он проинформировал, что вчера провел селекторное совещание с руководителями лабораторных центров МОЗ и директорами департаментов здравоохранения ОГА по этому вопросу.

“Обсуждали, в частности, активное внедрение тестирования быстрыми тестами на антиген. Уже доставлено и распределено по регионам более 260 тысяч таких тестов. Ожидаем передачу от ГП “Медицинские закупки” в ближайшее время еще около 1,5 млн тестов, чтобы мы в следующем году развезли по регионам. Наша цель, чтобы не менее 1 млн тестирований в месяц мы проводили быстрыми тестами на антиген“, – подчеркнул Степанов.

Министр напомнил, что механизм тестирования быстрыми тестами на антиген был введен две недели тому назад. Теперь МОЗ будет настаивать на его активном внедрении.

“Использование экспресс-тестов на антиген должно быть на уровне врачей семейной медицины, экстренной медицины, вторичного и третичного уровня медицинской помощи. И мы настаиваем на том, чтобы оно было увеличено… Для нас очень важно, чтобы тесты были максимально в сельской местности, там, где есть длительный процесс доставки биоматериала на проведение ПЦР-тестирования”, – рассказал Степанов.

(На видео – с 5:20)