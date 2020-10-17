Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в МОЗ инициировали повышение штрафов за нарушения карантина с 170 гривен до 17 тысяч гривен.

Об этом он рассказал в интервью “Радио Свобода”.

Он пояснил, что соответствующий законопроект находится в парламенте, но депутаты его еще не рассмотрели.

Ляшко выступает за то, чтобы за нарушения карантина наказывали сразу же.

“Мы, может, не можем замечать, но полиция, Госпотребслужба, органы местного самоуправления проводят определенную работу. Достаточна ли она, или не достаточна – это уже опять же оценка”, – отметил он.

Он пояснил, что штрафы за нарушения карантина в Украине и Европе резко отличаются. К примеру, если в Украине это 170 гривен, то во Франции – 170 евро.

Потому в МОЗ предложили увеличить размер штрафа со 170 гривен до 17 тысяч гривен.

“У нас 170 гривен. Хотим поднять. Например, сегодня президент Франции, выступая, сказал, что у них это 170 евро, если это будет повторное нарушения, то будет 1700 евро. Законопроект в Раде. Она не успела или не захотела проголосовать до своего отпуска”, – пояснил Ляшко.