Министерство охраны здоровья Украины разработало механизм оперативного привлечения медработников на контрактной основе для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра охраны здоровья – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, которого цитирует пресс-служба МОЗ.

Речь идет о медиках, которые добровольно захотят подписать соответствующий контракт. Они будут работать с командами учреждений здравоохранения, где лечат пациентов с COVID-19.

“Такой контракт предусматривает отправку в учреждения здравоохранения, в том числе и на территории других административно-территориальных единиц, где наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Его важным условием является то, что за медицинским работником сохраняется основное место работы вместе со средней заработной платой. То есть, основной трудовой стаж не прерывается”, – подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что медработник, дающий согласие на подписание контракта, будет пользоваться правом получения 300% средней заработной платы при работе с больными COVID-19.