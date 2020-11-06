Об этом он сказал в ходе брифинга.

Степанов сказал, что подобный вопрос даже не обсуждался.

“Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никаких “черных” зон никто не предлагал вводить”, – сказал он.

Ранее руководитель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан говорил о том, что по поводу “черных” зон ведется дискуссия. Это было одним из вариантов внедрения кратковременных локдаунов.

Шеф-редактор издания Lb.ua Соня Кошкина ранее писала о том, что к уже существующему перечню карантинных зон для регионов добавят еще одну.

“Условное название “черная”. Подчеркиваю, пока условное – то, что в работе используют, формально, конечно, поспокойнее как-то назовут. Критерии еще разрабатывают, но основной – полная заполняемость коек. Вот, в черной зоне будет полный локдаун локальный, с остановкой всего”, – писала Кошкина.