В Украине коронавирусом COVID-19 заразились уже 332 ребенка и 978 медиков.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“В целом за все время пандемии заболели 5 106 человек. Из них 332 ребенка, а также 978 медработников. В общем выздоровели 275 человек, а летальных случаев – 133”, – сказал он.

В частности, за последние сутки коронавирус подтвердили у 99 медицинских работников и 12 детей.

“За сутки 444 граждан заболели, из них 12 детей и 99 медицинских работников. Были госпитализированы 124 человека. Зафиксировано 8 летальных случаев. Но хорошая новость, что 29 человек выздоровели”, – подчеркнул министр.

Степанов также добавил, что наибольше количество подтвержденных случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Черновицкой, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 81, в Ровенской – 43, в Ивано-Франковской области – 35 человек”, – сказал он.