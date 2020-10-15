Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов рассказал, сколько может стоить вакцина от коронавируса COVID-19, когда появится в Украине.

Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина 24”

Он пояснил, что предварительно компании-разработчики вакцины называют цену около 37 долларов за дозу.

“Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам оказывали компании производителей вакцин, которые проводят третью фазу. Предыдущая цена, которую они давали, это 37 долларов”, – сказал Степанов.

Он сделал акцент на том, что это лишь предполагаемая стоимость вакцины, заявленная компаниями из США и Китая.

Окончательная цена формируется в соответствии с затратами на изготовление вакцины.