Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина 24”
Он пояснил, что предварительно компании-разработчики вакцины называют цену около 37 долларов за дозу.
“Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам оказывали компании производителей вакцин, которые проводят третью фазу. Предыдущая цена, которую они давали, это 37 долларов”, – сказал Степанов.
Он сделал акцент на том, что это лишь предполагаемая стоимость вакцины, заявленная компаниями из США и Китая.
Окончательная цена формируется в соответствии с затратами на изготовление вакцины.
- Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна. Фаучи отметил, что прошло слишком мало времени для того, чтобы можно было утвердительно говорить об эффективности вакцины.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключает возможности закупки российской вакцины против коронавируса, если она пройдет все испытания и будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.