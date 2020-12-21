В Министерстве охраны здоровья Германии заявили, что COVID-вакцины будут эффективны против нового штамма коронавируса.

Такое заявление сделал в комментарии немецкой общественной телекомпании ZDF глава немецкого МОЗ Йенс Шпан. Его цитируют агентство AFP, издания The Independent и The Guardian.

По словам Шпана, существующие вакцины против COVID-19 “столь же эффективны” против нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Великобритании.

Ссылаясь на “переговоры между экспертами-представителями европейских властей”, министр подчеркнул, что, согласно “всему, что мы знаем до сих пор”, новый штамм вируса “не оказывает никакого воздействия на вакцину” и ее эффективность.

Речь идет в первую очередь о вакцине Pfizer/BioNTech, которая уже внедряется в Великобритании и США.

Как известно, ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19.

Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен.

В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего.

Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.

Согласно последним данным, Германия запретила воздушное сообщение с Великобританией из-за нового штамма вируса. Запрет начнет действовать с понедельника, 21 декабря, и продлится как минимум до 31 декабря, сообщает агентство ВВС. Исключения будут сделаны только для грузовых самолетов.

Ранее подобные ограничения ввели Нидерланды, Бельгия и Италия.