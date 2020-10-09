Министерство охраны здоровья Украины в пятницу, 9 октября, обновило список стран из "красной" и "зеленой" зон.

Об этом проинформировали в пресс-службе МОЗ.

В списке приведены данные о более чем 190 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, в “красной” зоне оказались 46 стран. Это на четыре страны меньше, чем в прошлом списке, опубликованном 25 сентября.

Так, в “красную” зону переместились ряд стран: Великобритания, Белиз, Исландия, Армения.

В “красную” зону также входят: Израиль, Черногория, Чехия, Аргентина, Испания, Нидерланды, США, Франция, Республика Молдова, Бельгия, ОАЭ, Колумбия, Бразилия и другие.

В “зеленую” зону перешли следующие страны: Ливия, Мальта, Чили, Катар, Венгрия, Босния и Герцеговина, Монако, Тринидад и Тобаго.

Также в “зеленой” зоне: Словакия, Румыния, Грузия, Австрия, Ирландия, Словения, Северная Македония, Тунис, Хорватия, Албания, Канада, Польша, Швеция, Швейцария, Литва, Беларусь, Италия и другие.

Украина также относится к “зеленой” зоне.

Так, согласно постановлению Кабинета Министров, государством с широким распространением коронавируса COVID-19 (страной из “красной” зоны”) является такая страна, в которой наблюдается один из следующих признаков:

• количество новых случаев регистрации COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;

• прирост новых случаев регистрации COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.