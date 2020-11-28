Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

В списке указана информация о более чем 190 государств, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Список стран с “красной” зоны, в который вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине, сократился до 38.

Сейчас в “красную” зону входят Черногория, Люксембург, Грузия, Андорра, Сербия, Австрия, Словения, Хорватия, Литва, Польша, Португалия, Швейцария, Италия, США, Северная Македония, Венгрия, Болгария, Чехия, Швеция, Армения, Румыния Босния и Герцеговина, Франция, Туркменистан и другие.

В то же время, в список государств “зеленой” зоны вошли, в частности: Великобритания, Нидерланды, Испания, Бельгия, Словакия, Мальта, Кипр, Молдова, Албания, Греция, Германия, Эстония, Латвия, Дания, Беларусь, Мальдивы, ОАЭ, Норвегия.