Ориентировочная стоимость одной дозы вакцины от коронавируса COVID-19 для Украины будет составлять 7 долларов. Курс вакцинации, состоящий из двух доз, будет стоить 14 долларов.

Об этом сообщил в эфире телеканала “Украина 24” заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он рассказал, что договоренность по механизму COVAX предусматривает выделение бесплатно 8 млн доз вакцины для Украины. Поскольку необходимо будет двухразовое введение вакцины, то 8 млн доз хватит для вакцинации 4 млн украинцев.

Главный санврач уточнил, что в портфель механизма COVAX сегодня включены вакцины от компаний AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

“После того, как они будут зарегистрированы, переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения, они несколькими траншами будут поступать в 180 стран”, – отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что, помимо 8 млн доз, которые Украина получит бесплатно, можно будет дополнительно закупить вакцину по специальной цене.

“COVAX подтвердил, что Украина может рассчитывать на бесплатную вакцину. То есть те средства, которые заложены в бюджете на 2021 год на закупку вакцины, можно будет потратить на дополнительную закупку вакцины свыше этих 8 млн доз, чтобы охватить как можно больше украинцев”, – объяснил Ляшко.

“Сегодня на заседании (правления COVAX, – ред.) озвучили, что одна доза вакцины в рамках механизма COVAX может стоить семь долларов. То есть для полноценной вакцинации, если она двукратная, – 14 долларов (около 400 гривен, – ред.)“, – подчеркнул он.

Ляшко добавил, что заложенные в плане госбюджета на 2021 год 2,6 млрд гривен на закупку вакцины можно будет потратить на покупку дополнительных доз.

Как известно, COVAX – это инициатива по взаимодействию с производителями вакцин в целях предоставления странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации.