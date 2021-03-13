Министерство охраны здоровья дало разъяснения о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса и возможных побочных реакциях на вакцину Covishield (AstraZeneca), которая сейчас применяется в Украине.

Соответствующая информация обнародована на официальной Facebook-странице МОЗ.

В ведомстве напомнили, что перед вакцинацией от COVID-19 проводится медицинский осмотр пациентов.

Кроме того, в МОЗ призвали сообщать врачу, который проводит осмотр перед прививкой, о любых аллергических реакциях, которые были ранее.

Согласно данным министерства, противопоказаниями к вакцинации являются:

• Тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины.

• Гиперчувствительность к компонентам вакцины (узнать о составе вакцины можно у медицинских работников, которые проводят вакцинацию).

• Острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).

“Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию”, – подчеркивается в сообщении.

Отдельно указано, что сейчас нет достаточного количества данных для рекомендации вакцинации беременным.

Возможные побочные реакции на вакцину Covishield (Oxford/AstraZeneca):

• покраснение, боль, отек в месте инъекции;

• лихорадка или озноб;

• головная боль, боль в мышцах или суставах;

• увеличенные лимфатические узлы;

• тошнота;

• утомляемость, бессонница.

В МОЗ заверили, что “эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации”.

В случае дискомфорта в ведомстве посоветовали обратиться к семейному врачу или терапевту за рекомендациями.

“Все лекарства, включая вакцины, имеют свои риски. Обычно, любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней. Люди, которым проведена вакцинация, в течение 30 минут после прививки обязательно должны оставаться в медицинском учреждении, на случай возникновения аллергических реакций“, – уточнили в МОЗ.

Как известно, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield – это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Ее производят в индийском Serum Institute.

Covishield/AstraZeneca поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад, которая торгует мясом и одеждой.