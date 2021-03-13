Соответствующая информация обнародована на официальной Facebook-странице МОЗ.
В ведомстве напомнили, что перед вакцинацией от COVID-19 проводится медицинский осмотр пациентов.
Кроме того, в МОЗ призвали сообщать врачу, который проводит осмотр перед прививкой, о любых аллергических реакциях, которые были ранее.
Согласно данным министерства, противопоказаниями к вакцинации являются:
• Тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины.
• Гиперчувствительность к компонентам вакцины (узнать о составе вакцины можно у медицинских работников, которые проводят вакцинацию).
• Острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).
“Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию”, – подчеркивается в сообщении.
Отдельно указано, что сейчас нет достаточного количества данных для рекомендации вакцинации беременным.
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Возможные побочные реакции на вакцину Covishield (Oxford/AstraZeneca):
• покраснение, боль, отек в месте инъекции;
• лихорадка или озноб;
• головная боль, боль в мышцах или суставах;
• увеличенные лимфатические узлы;
• тошнота;
• утомляемость, бессонница.
В МОЗ заверили, что “эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации”.
В случае дискомфорта в ведомстве посоветовали обратиться к семейному врачу или терапевту за рекомендациями.
“Все лекарства, включая вакцины, имеют свои риски. Обычно, любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней. Люди, которым проведена вакцинация, в течение 30 минут после прививки обязательно должны оставаться в медицинском учреждении, на случай возникновения аллергических реакций“, – уточнили в МОЗ.
Как известно, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
Covishield – это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Ее производят в индийском Serum Institute.
Covishield/AstraZeneca поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).
Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.
Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад, которая торгует мясом и одеждой.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.