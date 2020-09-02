Специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на заражение коронавирусом COVID-19, являются потеря ощущения вкуса и запаха.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Потеря ощущения вкуса и запаха – специфические симптомы, которые почти сразу указывают на коронавирус, поскольку эти симптомы не характерны для других инфекционных болезней”, – отметил Ляшко.

Он также напомнил о ключевых клинических симптомах COVID-19, когда болезнь уже в активном состоянии.

“Мы имеем три главных симптома, которые признаны центрами по контролю за заболеваемостью: это лихорадка (повышение температуры), сухой кашель и затруднение дыхания. Эти симптомы могут быть как сильно выражены, так и нет. Заболевание может протекать и бессимптомно”, – заявил Ляшко.

Он проинформировал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на основе анализа всех случаев коронавирусной болезни составила своеобразный рейтинг симптомов, разместив их по определенным ступеням.

На верхнем уровне находятся те симптомы, которые встречаются чаще всего:

• лихорадка (наблюдается у 88 % всех заболевших);

• сухой кашель (67 %);

• слабость (38 %);

• затруднение дыхания (18 %);

• боль в горле (13 %);

• головная боль (13 %);

• боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота (5-10 %).

Также симптомами являются насморк, диарея и кашель с кровью.

(На видео – с 20:58)