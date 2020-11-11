Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов перечислил симптомы легкого течения заболевания коронавирусом COVID-19, при котором можно лечиться в домашних условиях.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

“Лечиться в домашних условиях могут только люди, которые имеют легкое течение болезни. Решение относительно медицинской помощи в домашних условиях принимает исключительно семейный врач”, – отметил Степанов.

По словам министра, врач или медсестра должны осуществлять постоянный контроль текущего состояния пациента и состояние контактных лиц. Выбор метода контроля выбирается врачом индивидуально (в зависимости от состояния пациента).

В связи с этим Степанов озвучил симптомы легкого течения заболевания COVID-19. Это:

• Небольшая лихорадка до 38 градусов, но она “хорошо контролируется приемом жаропонижающих препаратов” (то есть если наблюдается температура 38 – 38,2, а при приеме жаропонижающих она сразу падает).

• Легкое течение насморка.

• Легкое течение сухого кашля, без признаков дыхательной недостаточности (без затрудненного дыхания, увеличения частоты дыхательных движений).

• Отсутствие желудочно-кишечных проявлений.

• Отсутствие изменений психического состояния.

“Осложнения со стороны дыхательной системы при COVID-19 обычно развиваются на второй неделе болезни. Поэтому за больными нужно активно наблюдать”, – уточнил Степанов.

Глава МОЗ также проинформировал, что сейчас коронавирус “стал намного агрессивнее”.

“То есть количество тяжелых больных увеличивается… Это происходит по всей стране”, – подчеркнул он.

По словам Степанова, существует проблема, когда в течение 5 – 7 дней люди не обращаются к семейному врачу и самостоятельно лечатся, очень часто сами начинают принимать антибиотики. В связи с этим министр призвал прекратить самолечение, так как квалифицированную медпомощь может предоставлять исключительно врач.

“Вы употребляете антибиотики на начальных стадиях, иногда по два-три вида антибиотиков. И этим наносите себе вред. Потому что если у вас будет состояние, при котором вам действительно понадобятся антибиотики, они просто не будут иметь того эффекта”, – объяснил Степанов.

(На видео – с 4:00 и 6:30)