Об этом заявил сегодня во время онлайн-брифинга министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По словам главы МОЗ, говорить об эффективности введенных ограничений можно не ранее, чем через две-три недели.

“Сейчас мы рассчитываем на те карантинные ограничения, которые действуют на территории нашей страны… У нас сейчас появилось много экспертов, которые на следующий день после выходного считают, что мы уже должны получить эффект. Эпидемиологи так не работают, мир так не работает. Эффект мы должны получить через две-три недели, после соответствующего инкубационного периода COVID-19, который составляет в среднем 14 дней”, – отметил Степанов.

Он уточнил, что в МОЗ рассчитывают, что “карантин выходного дня” приостановит стремительный рост заболеваемости COVID-19 при условии соблюдения всех ограничений.

“Сработали ли до конца те ограничения, которые мы ввели, в том числе “карантин выходного дня”?.. На какой эффект мы рассчитывали после введения этого карантина? На уменьшение динамики заболеваемости COVID-19… Чтобы уменьшить нагрузку на нашу медицинскую систему. Я думаю, что на следующей неделе мы сможем уже четко сказать, достигли ли мы этого эффекта“, – подчеркнул Степанов.

(На видео – с 8:00)