Об этом заявил сегодня во время онлайн-брифинга министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
По словам главы МОЗ, говорить об эффективности введенных ограничений можно не ранее, чем через две-три недели.
“Сейчас мы рассчитываем на те карантинные ограничения, которые действуют на территории нашей страны… У нас сейчас появилось много экспертов, которые на следующий день после выходного считают, что мы уже должны получить эффект. Эпидемиологи так не работают, мир так не работает. Эффект мы должны получить через две-три недели, после соответствующего инкубационного периода COVID-19, который составляет в среднем 14 дней”, – отметил Степанов.
Он уточнил, что в МОЗ рассчитывают, что “карантин выходного дня” приостановит стремительный рост заболеваемости COVID-19 при условии соблюдения всех ограничений.
“Сработали ли до конца те ограничения, которые мы ввели, в том числе “карантин выходного дня”?.. На какой эффект мы рассчитывали после введения этого карантина? На уменьшение динамики заболеваемости COVID-19… Чтобы уменьшить нагрузку на нашу медицинскую систему. Я думаю, что на следующей неделе мы сможем уже четко сказать, достигли ли мы этого эффекта“, – подчеркнул Степанов.
(На видео – с 8:00)
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.