В Министерстве охраны здоровья сообщили, что планируют несколько изменить подход к госпитализации больных коронавирусом COVID-19, принимая в стационар только тяжелобольных.

Об этом на брифинге МОЗ сообщила Ольга Голубовская, член медсовета при профильном министерстве.

На сегодняшний день в Украине госпитализируют больных коронавирусом средней и тяжелой форм.

Стратегию относительно госпитализации поменяют в том случае, если в стране и дальше будет рост заболеваемости. Это связано с тем, что вскоре начнутся сезонные заболевания, ОРВИ и грипп.

“Если будет рост заболеваемости, мы будем вынуждены тоже просматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания. Это усложнит качество оказания медицинской помощи”, – рассказала Голубовская.

Она пояснила, что во многих странах Западной Европы и США госпитализировали только людей уже в тяжелом состоянии.