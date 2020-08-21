Об этом на брифинге МОЗ сообщила Ольга Голубовская, член медсовета при профильном министерстве.
На сегодняшний день в Украине госпитализируют больных коронавирусом средней и тяжелой форм.
Стратегию относительно госпитализации поменяют в том случае, если в стране и дальше будет рост заболеваемости. Это связано с тем, что вскоре начнутся сезонные заболевания, ОРВИ и грипп.
“Если будет рост заболеваемости, мы будем вынуждены тоже просматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания. Это усложнит качество оказания медицинской помощи”, – рассказала Голубовская.
Она пояснила, что во многих странах Западной Европы и США госпитализировали только людей уже в тяжелом состоянии.
- По состоянию на 9 утра 21 августа в Украине зафиксировано 2106 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.