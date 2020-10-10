Министр охраны здоровья Максим Степанов объяснил, что частные лаборатории будут бесплатно тестировать на коронавирус только те образцы, которые передадут из больницы или привезет мобильная бригада.

Об этом он сказал сегодня на брифинге.

“Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий по проведению самых тестирований. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор – сам мазок у человека, будет передавать в частные лаборатории, где будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании”, – объяснил Степанов.

Он подчеркнул, что частные лаборатории не будут тестировать бесплатно людей с улицы.

“То есть это не значит, что сейчас частные лаборатории начнут делать для людей с улицы эти тесты. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать. Понятно, что мы частным лабораториям будем платить деньги. Так что мы будем привлекать частные лаборатории, контрактовать их и отвозить им образцы для того, чтобы они проводили тестирование”, – добавил министр.