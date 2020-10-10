Об этом он сказал сегодня на брифинге.
“Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий по проведению самых тестирований. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор – сам мазок у человека, будет передавать в частные лаборатории, где будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании”, – объяснил Степанов.
Он подчеркнул, что частные лаборатории не будут тестировать бесплатно людей с улицы.
“То есть это не значит, что сейчас частные лаборатории начнут делать для людей с улицы эти тесты. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать. Понятно, что мы частным лабораториям будем платить деньги. Так что мы будем привлекать частные лаборатории, контрактовать их и отвозить им образцы для того, чтобы они проводили тестирование”, – добавил министр.
- Ранее сообщалось, что в Украине частные лаборатории будут бесплатно тестировать пациентов на коронавирус COVID-19. Кабинет Министров выделил для этого необходимое финансирование.