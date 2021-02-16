В Национальной службе здоровья рассказали, когда украинцам могут отказать в вызове экстренной медпомощи. Ее предоставление является бесплатным.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Уже с 1 апреля будет действовать Программа медицинских гарантий-2021. Украинцы могут рассчитывать на бесплатную экстренную медицинскую помощь по принципу экстерриториальности. Так же при обращении к человеку отправится бригада, которая находится ближе к месту происшествия. Пациента должны транспортировать в ближайшую больницу, которая имеет контракт с НСЗУ и способна предоставить соответствующую медицинскую помощь.

Экстренную медицинскую помощь пациент получает независимо от наличия декларации по семейным врачом. Также для вызова скорой не нужно электронное направление. Ведь звонок на 103 предусматривает, что человек находится в неотложном состоянии.

“Диспетчер имеет право отказать в вызове, который по сути является необоснованным именно для службы экстренной медпомощи. При жалобах только на температуру, когда пациент даже не делал попытки выпить жаропонижающий препарат, для того, чтобы измерить давление или сделать инъекцию или, чтобы выполнить функцию такси для пациентов, которые не нуждаются в экстренной медицинской помощи”, – отмечают в ведомстве.

В Нацслужбе подчеркивают, что из-за подобного рода вызовов, пациент, который на самом деле нуждается в экстренной помощи, может ее не дождаться.

“Также бригады экстренной помощи выезжают в случае критического состояния к пациентам с COVID-19 и на месте оценивают состояние здоровья человека, определяют потребность в госпитализации и транспортируют лиц с подозрением на COVID-19 к определенной больнице”, – указано в сообщении.

При этом если пациент с COVID-19 не требует госпитализации, ему оказывают необходимую медицинскую помощь и рекомендации.