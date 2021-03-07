Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Так, записываться не нужно, если вы являетесь:
- работником здравоохранения;
- работником сферы образования;
- работником социальной сферы;
- работником или жителем специализированного учреждения (интернаты, дома престарелых и т.д.);
- военнослужащим;
- работником структур государственной безопасности (включая Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины).
“Работодатель или руководитель учреждения поинформирует вас о возможности и дату прививки”, – говорится в сообщении.
Все, кто не попадает к вышеперечисленным категориям граждан, могут записаться в список ожидания в удобным способом:
- через портал “Дія”;
- через мобильное приложение “Дія”;
- позвонив на “горячую” линию МОЗ (0800 60 20 19).
- Ранее сообщалось, что количество людей, которые ранее колебались и отказывались от вакцины от коронавируса COVID-19 быстро уменьшается. Это объясняют позитивными отзывами тех, кто получил вакцину.
- С 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Все желающие могут самостоятельно записаться на прививку несколькими способами.