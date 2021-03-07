Ряду категорий украинцев не нужно записываться в очередь на прививку против коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, записываться не нужно, если вы являетесь:

работником здравоохранения;

работником сферы образования;

работником социальной сферы;

работником или жителем специализированного учреждения (интернаты, дома престарелых и т.д.);

военнослужащим;

работником структур государственной безопасности (включая Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины).

“Работодатель или руководитель учреждения поинформирует вас о возможности и дату прививки”, – говорится в сообщении.

Все, кто не попадает к вышеперечисленным категориям граждан, могут записаться в список ожидания в удобным способом:

через портал “Дія”;

через мобильное приложение “Дія”;

позвонив на “горячую” линию МОЗ (0800 60 20 19).