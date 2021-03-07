Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, записываться не нужно, если вы являетесь:

  • работником здравоохранения;
  • работником сферы образования;
  • работником социальной сферы;
  • работником или жителем специализированного учреждения (интернаты, дома престарелых и т.д.);
  • военнослужащим;
  • работником структур государственной безопасности (включая Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины).

“Работодатель или руководитель учреждения поинформирует вас о возможности и дату прививки”, – говорится в сообщении.

Все, кто не попадает к вышеперечисленным категориям граждан, могут записаться в список ожидания в удобным способом:

  • через портал “Дія”;
  • через мобильное приложение “Дія”;
  • позвонив на “горячую” линию МОЗ (0800 60 20 19).

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