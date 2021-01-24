Соответствующие рекомендации размещены на Facebook-странице ЦОЗ.
В МОЗ отметили, что неполноценное питание – наиболее распространенная причина иммунодефицита во всем мире. До этого, в частности, приводят:
– перекусы на ходу;
– употребление “быстрой еды;
– отсутствие баланса в рационе;
– радикальные диеты,
– потребление большого количества сахара, соли, животных жиров;
– лишний вес.
“Сбалансированное питание важно для профилактики ряда неинфекционных заболеваний, которые можно предотвратить. Но также следует помнить, что нарушение в рационе питания открывают путь для ряда инфекционных болезней и делают организм мишенью для развития онкологических болезней”, – отметили в ЦОЗ.
Поэтому специалисты призывают украинцев ответственно относиться к питанию, соблюдать баланс в потреблении питательных веществ и обогащать рацион микронутриентами.
В частности, в Центре советуют придерживаться следующих правил здорового питания:
- делать один-два полезные перекусы до и после обеда;
- вести активный образ жизни;
- тратить на трапезу не менее 20-30 минут
- пить воду без примесей, а кофе и чай пить во время еды;
- потреблять до 70 граммов растительного масла в сутки
- есть по 300-400 граммов овощей в сутки за 4-5 порций и 75 граммов бобов;
- потреблять по 300 граммов фруктов и ягод по 2 порции в сутки
- потреблять меньше обработанных продуктов, в которых много соли, жира и сахара;
- выбирать цельнозерновой хлеб и хлебцы, макароны – из твердых сортов пшеницы, а рис – нешлифованный;
- употреблять 2-3 рыбные блюда в неделю
- употреблять кисломолочную продукцию низкого и умеренной жирности.
- Министерство здравоохранения Украины запустило интерактивную карту пунктов бесплатного тестирования на коронавирус COVID-19.