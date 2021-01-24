В Центре общественного здоровья МОЗ Украины рассказали, как правильно питаться, чтобы избежать иммунодефицита и ряда неинфекционных заболеваний.

Соответствующие рекомендации размещены на Facebook-странице ЦОЗ.

В МОЗ отметили, что неполноценное питание – наиболее распространенная причина иммунодефицита во всем мире. До этого, в частности, приводят:

– перекусы на ходу;

– употребление “быстрой еды;

– отсутствие баланса в рационе;

– радикальные диеты,

– потребление большого количества сахара, соли, животных жиров;

– лишний вес.

“Сбалансированное питание важно для профилактики ряда неинфекционных заболеваний, которые можно предотвратить. Но также следует помнить, что нарушение в рационе питания открывают путь для ряда инфекционных болезней и делают организм мишенью для развития онкологических болезней”, – отметили в ЦОЗ.

Поэтому специалисты призывают украинцев ответственно относиться к питанию, соблюдать баланс в потреблении питательных веществ и обогащать рацион микронутриентами.

В частности, в Центре советуют придерживаться следующих правил здорового питания:

делать один-два полезные перекусы до и после обеда;

вести активный образ жизни;

тратить на трапезу не менее 20-30 минут

пить воду без примесей, а кофе и чай пить во время еды;

потреблять до 70 граммов растительного масла в сутки

есть по 300-400 граммов овощей в сутки за 4-5 порций и 75 граммов бобов;

потреблять по 300 граммов фруктов и ягод по 2 порции в сутки

потреблять меньше обработанных продуктов, в которых много соли, жира и сахара;

выбирать цельнозерновой хлеб и хлебцы, макароны – из твердых сортов пшеницы, а рис – нешлифованный;

употреблять 2-3 рыбные блюда в неделю

употреблять кисломолочную продукцию низкого и умеренной жирности.