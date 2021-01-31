Украинцы смогут покупать вакцины от коронавируса COVID-19 в аптеках не ранее второго полугодия 2021 года.

Об этом рассказал в интервью “BBC News Украина” замминистра охраны здоровья, главный государственный санврач страны Виктор Ляшко.

Так, отвечая на вопрос, когда украинцы смогут купить вакцины в аптеках или сделать прививку в частных больницах, Ляшко сообщил:

“Я думаю, что это станет возможным не ранее второго полугодия 2021 года”.

Он также выразил убеждение, что массовая вакцинация начнется в Украине уже через четыре месяца.

“Давайте зафиксируем – 25 мая вы приходите к нам, и мы смотрим, имеет ли Украина доступ к массовой вакцинации, или нет”, – заявил Ляшко.

Главный санврач также проинформировал, что в Украине будут вакцинировать и людей, которые уже переболели коронавирусом.

“Да, будут. Человек может переболеть и иметь иммунитет. ВОЗ говорит, что это гарантия защиты на шесть месяцев. Но, какова достоверная информация, что человек переболел коронавирусом? Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет. Вакцина предусмотрена для всех украинцев. Вакцинация будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет”, – подчеркнул Ляшко.

“В условиях ограниченного доступа к вакцинам, когда точно установлено, что медработник переболел, мы можем рекомендовать ему перенести первую прививку на 3-6 месяцев. Потому что пока этот человек защищен. Но только при условии ограниченного количества вакцин”, – добавил он.

Стоит отметить, что ранее министр охраны здоровья Максим Степанов заявлял, что на коммерческом рынке Украины легальная вакцина от коронавируса COVID-19 может появиться к лету.