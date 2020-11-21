Министерство охраны здоровья будет настаивать на введении полного локдауна, если ежесуточно в Украине будут фиксировать более 30 тысяч больных коронавирусом.

Об этом глава МОЗ Максим Степанов заявил в эфире шоу “Мир или война” на “Интере”.

“Если будет угроза полного локдауна медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткие меры”, — сказал он.

Лоукдаун медсистемы, по его словам, может произойти на показателе в 30 тысяч новых больных в день.

“Когда мы говорим о количестве больных, я еще раз хочу подчеркнуть, для нас главное — это количество людей, которые попадают в больницу, то есть госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже более 30 тысяч больных в сутки в определенном периоде. Тогда это может вызвать серьезные проблемы с нагрузкой на медицинскую систему”, — объяснил Степанов.