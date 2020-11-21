Об этом глава МОЗ Максим Степанов заявил в эфире шоу “Мир или война” на “Интере”.
“Если будет угроза полного локдауна медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткие меры”, — сказал он.
Лоукдаун медсистемы, по его словам, может произойти на показателе в 30 тысяч новых больных в день.
“Когда мы говорим о количестве больных, я еще раз хочу подчеркнуть, для нас главное — это количество людей, которые попадают в больницу, то есть госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже более 30 тысяч больных в сутки в определенном периоде. Тогда это может вызвать серьезные проблемы с нагрузкой на медицинскую систему”, — объяснил Степанов.
- Напомним, в правительстве и Офисе президента уже не впервые объявляют о возможном коллапсе медицинской системы. Сначала сообщалось, что коллапс наступит при условии, что прирост будет на уровне 5 тысяч больных. Впоследствии объявляли, что локдаун возможен, если будет 9 тысяч больных.
- Ранее глава профильного комитета Рады Михаил Радуцкий объяснил, что сначала ожидалось, что коллапс медицинской системы произойдет, когда ежедневный прирост больных COVID-19 будет на уровне 5 тысяч, затем — когда будет на уровне 9 тысяч. Однако когда прирост составил 11 тысяч, “система была перегружена, но, к счастью, без коллапса”.
- В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что медицинская система может выдержать не более 15 тысяч новых больных в сутки.
- За 19 ноября, коронавирус COVID-19 подтвердили еще в 14 575 человек. Это очередной рекорд, который приближает к максимуму, озвученному президентом.