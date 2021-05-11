Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
Степанов нагадав про агресивний “індійський штам” коронавірусу і зазначив, що вказаний штам “підступається до кордонів” України.
“Чергову хвилю коронавірусу подолано, але не час розхолоджуватися. Ми прогнозуємо, що в нас може бути і четверта хвиля коронавірусу. Ми повинні все зробити, щоб цей удар не був такий жорсткий. Над світом нависла загроза нового штаму коронавірусу, який вже наробив чимало горя в Індії і підступається до кордонів нашої країни“, – наголосив міністр.
Степанов додав, що “цей вірус вже зафіксовано в Польщі, Румунії, інших країнах Європи”, і зазначив, що це буде “серйозний виклик” для України.
Очільник МОЗ уточнив, що “індійський штам” дуже небезпечний і агресивніший навіть за південно-африканський чи британський.
“Він виражений надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму. А за повідомленням індійських ЗМІ – також фіксуються випадки сліпоти та мукормікозу – некротичних уражень слизових оболонок носу та горла”, – розповів Степанов.
Він також поінформував, що і третя хвиля коронавірусу була важкою для України, проте станом на зараз жоден регіон не перебуває у “червоній” зоні карантину.
Знизилася кількість нових випадків захворювання на коронавірус. Так, якщо позаминулого тижня виявили 55 605 випадків зараження, то минулого – 36 389 (тобто є різниця у майже 20 тисяч).
Знизилася також кількість госпіталізацій: з 19 237 позаминулого тижня до 14 480 за останній тиждень.
На лікарняних ліжках зараз перебувають близько 29 тисяч хворих на коронавірус чи підозрою на нього.
На піку третьої хвилі у лікарнях перебували понад 49 тисяч хворих на COVID-19.
(На відео – з 14:10 та 16:00)
- 30 квітня уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.
- Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що наша країна надасть гуманітарну допомогу Індії, яка потерпає від спалаху коронавірусної інфекції. Відповідний указ з дорученням уряду вже підписано.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії в минулому році, як “варіант, що викликає глобальну стурбованість”.
- В Індії разом з епідемією коронавірусу починає розповсюджуватися інше небезпечне інфекційне захворювання – мукормікоз. Це дуже рідкісна інфекція. Грибок вражає носові пазухи, мозок та легені і може бути небезпечним для життя діабетиків або людей з важким імунодефіцитом: з онкозахворюваннями або з ВІЛ/СНІДом.