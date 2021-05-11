Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

Степанов нагадав про агресивний “індійський штам” коронавірусу і зазначив, що вказаний штам “підступається до кордонів” України.

“Чергову хвилю коронавірусу подолано, але не час розхолоджуватися. Ми прогнозуємо, що в нас може бути і четверта хвиля коронавірусу. Ми повинні все зробити, щоб цей удар не був такий жорсткий. Над світом нависла загроза нового штаму коронавірусу, який вже наробив чимало горя в Індії і підступається до кордонів нашої країни“, – наголосив міністр.

Степанов додав, що “цей вірус вже зафіксовано в Польщі, Румунії, інших країнах Європи”, і зазначив, що це буде “серйозний виклик” для України.

Очільник МОЗ уточнив, що “індійський штам” дуже небезпечний і агресивніший навіть за південно-африканський чи британський.

“Він виражений надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму. А за повідомленням індійських ЗМІ – також фіксуються випадки сліпоти та мукормікозу – некротичних уражень слизових оболонок носу та горла”, – розповів Степанов.

Він також поінформував, що і третя хвиля коронавірусу була важкою для України, проте станом на зараз жоден регіон не перебуває у “червоній” зоні карантину.

Знизилася кількість нових випадків захворювання на коронавірус. Так, якщо позаминулого тижня виявили 55 605 випадків зараження, то минулого – 36 389 (тобто є різниця у майже 20 тисяч).

Знизилася також кількість госпіталізацій: з 19 237 позаминулого тижня до 14 480 за останній тиждень.

На лікарняних ліжках зараз перебувають близько 29 тисяч хворих на коронавірус чи підозрою на нього.

На піку третьої хвилі у лікарнях перебували понад 49 тисяч хворих на COVID-19.

(На відео – з 14:10 та 16:00)