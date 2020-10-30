Об этом сказал глава МОЗ Максим Степанов.
Министр уверен, что принятая стратегия адаптивного карантина правильная и позволит сделать все необходимое для того, чтобы избежать локдауна, который негативно повлияет на экономическую ситуацию в стране.
“Учитывая различные факторы, в том числе экономические, полный локдаун… Мы должны его максимально избегать”, – сказал Степанов.
К примеру, он обратил внимание на то, что для бизнеса сейчас вводят ограничения, но не закрывают полностью. В частности, это касается работы учреждений общественного питания.
- Ранее Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года, усилив ограничения. При этом были изменены критерии определения эпидемиологической ситуации в регионах, в зависимости от которой регионы относят к “зеленой”, “желтой”, “оранжевой” или “красной” карантинной зоны.