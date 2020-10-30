В Министерстве охраны здоровья заявили, что сделают все возможное, чтобы не допустить повторения полного локдауна из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сказал глава МОЗ Максим Степанов.

Министр уверен, что принятая стратегия адаптивного карантина правильная и позволит сделать все необходимое для того, чтобы избежать локдауна, который негативно повлияет на экономическую ситуацию в стране.

“Учитывая различные факторы, в том числе экономические, полный локдаун… Мы должны его максимально избегать”, – сказал Степанов.

К примеру, он обратил внимание на то, что для бизнеса сейчас вводят ограничения, но не закрывают полностью. В частности, это касается работы учреждений общественного питания.