Министерство охраны здоровья Украины рекомендует украинцам воздержаться от путешествий в другие страны на новогодние праздники.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

“Мы советуем не путешествовать, воздержаться от путешествий во время пандемии на эти новогодние праздники… Если вы все-таки решили поехать, обязательно посмотрите информацию, какая ситуация в этой стране по COVID-19, какие условия визита в эту страну. Это все можно посмотреть на сайте Министерства иностранных дел, чтобы для вас там не было никаких сюрпризов”, – отметил он.

Степанов также посоветовал максимально соблюдать все правила безопасности во время поездки в другую страну.

“Потому что для COVID-19 нет разницы, в какой стране вы находитесь”, – добавил он.

(На видео – с 23:30)