Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.
“Мы советуем не путешествовать, воздержаться от путешествий во время пандемии на эти новогодние праздники… Если вы все-таки решили поехать, обязательно посмотрите информацию, какая ситуация в этой стране по COVID-19, какие условия визита в эту страну. Это все можно посмотреть на сайте Министерства иностранных дел, чтобы для вас там не было никаких сюрпризов”, – отметил он.
Степанов также посоветовал максимально соблюдать все правила безопасности во время поездки в другую страну.
“Потому что для COVID-19 нет разницы, в какой стране вы находитесь”, – добавил он.
(На видео – с 23:30)
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