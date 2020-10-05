Министр охраны здоровья Максим Степанов рассказал, алгоритм действий в случае выявления больного с подозрением на COVID-19.

Об этом глава МОЗ Украины рассказал на брифинге.

Во-первых, сам больной при появлении симптомов коронавирусной болезни должен обратиться к семейному врачу, который оценит состояние и симптомы пациента.

Далее, если будет необходимо, врач отправит к больному мобильную бригаду, которая сделает забор материала для ПЦР-теста.

“Семейный врач не должен отправлять вас в путешествие по лабораториям, но отправить к вам мобильную бригаду. Бригада в полном объеме финансируются НСЗУ и обеспечены всем необходимым”, – отметил министр.

В зависимости от полученных результатов тестирования и состояния пациента семейный врач определяет необходимость его госпитализации или самоизоляции.

В случае повышения температуры или затрудненного дыхания больному следует звонить на экстренный номер “103” и тогда “скорая” привозит в больницу, которая принимает больных с коронавируса.