Об этом сообщил глава Министерства охраны здоровья Украины Максим Степанов, которого цитирует пресс-служба МОЗ.

Так, в рамках механизма COVAX до 27 ноября планируется подписать техническую потребность для Украины, а до 7 декабря – условия сотрудничества по поставке вакцины.

Наша страна сможет получить бесплатно около 8 млн доз вакцины (которых хватит для 4 млн населения, так как необходимо будет двухразовое введение вакцины). Она будет поступать несколькими траншами.

Объем первого транша, предоставленного COVAX, составит около 1 млн 200 тыс. доз.

“Приоритетной группой риска, подлежащей проведению вакцинации против коронавирусной болезни на первой волне получения вакцин, определены работники сферы охраны здоровья”, – отметил Степанов.

Сегодня на брифинге он также сообщил, кто еще, помимо медиков (работников сферы здравоохранения) будет вакцинирован в Украине в первую очередь. Это: • люди старше 65 лет; • люди, имеющие хронические сопутствующие заболевания, которые вызывают осложнения при течении коронавирусной болезни.

“Эта вакцина будет в первую очередь использоваться для групп риска. Это для нашей системы здравоохранения. Для медицинских работников, которым нужно провести соответствующую иммунизацию. Кроме того, (вакцинация будет проведена, – ред.) в группе риска по возрасту, то есть это люди старше 65 лет. Также люди, имеющие хронические сопутствующие заболевания, которые вызывают осложнения при течении болезни, очень часто приводят к летальному исходу”, – подчеркнул Степанов.

(На видео – с 4:00)

В свою очередь, замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы “Право на власть” сообщил, что в числе первых могут быть вакцинированы представители “профессиональных групп риска” (представители тех или иных профессий). Каких именно, он не уточнил.

“Самый первый приоритет – это медработники. Далее идут уже различные профессиональные группы риска и медицинские группы риска. Медицинские группы риска – это те люди, у которых при перенесении коронавируса наиболее часто развиваются осложнения, несовместимые з жизнью”, – заявил Ляшко.

(На видео – с 9:15)

Как известно, COVAX – это инициатива по взаимодействию с производителями вакцин в целях предоставления странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации.