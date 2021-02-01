Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью “ТСН”.
По его словам, 10 февраля в Украине полностью протестуют в медицинских информационных системах, которые стоят у врачей, модуль “иммунопрофилактика”. Вместе с этим запустят сайт под названием COVID-19. На нем будет информация об иммунопрофилактике и возможность записаться на прививку.
“Параллельно запустится коммуникационная кампания, в которой будем говорить, что с сегодняшнего дня вакцинируются и записываются такие группы риска”, – говорит Ляшко. Кроме того, на сайте будет информация о том, где можно сделать прививку и кто ее будет проводить.
Будут три способа попасть на прививку против COVID-19: записаться на сайте, прийти на прием к семейному врачу или получить приглашение по телефону от Центра первичной медико-санитарной помощи.
По словам Ляшко, благодаря этим механизмам не должно возникнуть проблем с вакцинацией, если у человека нет семейного врача.
- В феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Также ожидается поступление от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.