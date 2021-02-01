Министерство охраны здоровья (МОЗ) запустит сайт с информацией о вакцинации против коронавируса, на котором можно будет записаться на прививку.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью “ТСН”.

По его словам, 10 февраля в Украине полностью протестуют в медицинских информационных системах, которые стоят у врачей, модуль “иммунопрофилактика”. Вместе с этим запустят сайт под названием COVID-19. На нем будет информация об иммунопрофилактике и возможность записаться на прививку.

“Параллельно запустится коммуникационная кампания, в которой будем говорить, что с сегодняшнего дня вакцинируются и записываются такие группы риска”, – говорит Ляшко. Кроме того, на сайте будет информация о том, где можно сделать прививку и кто ее будет проводить.

Будут три способа попасть на прививку против COVID-19: записаться на сайте, прийти на прием к семейному врачу или получить приглашение по телефону от Центра первичной медико-санитарной помощи.

По словам Ляшко, благодаря этим механизмам не должно возникнуть проблем с вакцинацией, если у человека нет семейного врача.