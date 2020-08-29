Об этом он сообщил сегодня на брифинге.
Степанов отметил, что МОЗ разработал временные рекомендации по организации работы детских садов во время карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.
Он также назвал главные из них:
- перед началом смены работники заведения должны пройти обязательный температурный скрининг;
- воспитатели должны принимать детей от родителей на территорию заведения, но за пределами здания детсада;
- у входа в заведение должно быть организовано место для обработки рук спиртовыми антисептиками;
- все эпидемиологические меры в детских садах должны быть организованы в игровой форме;
При этом, запрещается в детских садах:
- использовать многоразовые тканевые полотенца;
- использовать ковры с длинным ворсом и мягкие игрушки;
- заходить в помещение в уличной обуви;
- проводить массовые мероприятия с участием всех посетителей детского сада и родительские собрания.
Кроме того, МОЗ рекомендует:
- разработать график прогулок и занятий для того, чтобы не допускать смешивания групп;
- ограничить занятия и упражнения, во время которых дети контактируют между собой, воспитателями или используют инвентарь.
Степанов также отметил, что работники детских садов должны мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их антисептиком не реже, чем один раз в два часа и после посещения общественных мест. Поверхности в детском саду нужно дезинфицировать каждые два часа и сразу после завершения занятий. Проветривание помещений должно составлять не менее 15 минут перед открытием заведения, также следует осуществлять проветривание в течение дня во всех комнатах по очереди.
- Ранее сообщалось, что во Львове закрыты уже четыре детских сада из-за обнаруженных случаев заболевания COVID-19.