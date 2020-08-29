Министр охраны здоровья Максим Степанов рассказал, как с сентября будут работать дошкольные учебные заведения.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

Степанов отметил, что МОЗ разработал временные рекомендации по организации работы детских садов во время карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Он также назвал главные из них:

перед началом смены работники заведения должны пройти обязательный температурный скрининг;

воспитатели должны принимать детей от родителей на территорию заведения, но за пределами здания детсада;

у входа в заведение должно быть организовано место для обработки рук спиртовыми антисептиками;

все эпидемиологические меры в детских садах должны быть организованы в игровой форме;

При этом, запрещается в детских садах:

использовать многоразовые тканевые полотенца;

использовать ковры с длинным ворсом и мягкие игрушки;

заходить в помещение в уличной обуви;

проводить массовые мероприятия с участием всех посетителей детского сада и родительские собрания.

Кроме того, МОЗ рекомендует:

разработать график прогулок и занятий для того, чтобы не допускать смешивания групп;

ограничить занятия и упражнения, во время которых дети контактируют между собой, воспитателями или используют инвентарь.

Степанов также отметил, что работники детских садов должны мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их антисептиком не реже, чем один раз в два часа и после посещения общественных мест. Поверхности в детском саду нужно дезинфицировать каждые два часа и сразу после завершения занятий. Проветривание помещений должно составлять не менее 15 минут перед открытием заведения, также следует осуществлять проветривание в течение дня во всех комнатах по очереди.