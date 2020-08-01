Главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко заявил, что наибольшее распространение COVID-19 следует ожидать во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, который в Украине длится с октября по май.

Об этом он рассказал на брифинге.

“Если посмотреть на место Украины в картине мировой заболеваемости, то сегодня мы по абсолютному количеству случаев находимся на 34 месте в мире, по количеству случаев смерти – на 38. Но если пересчитать количество случаев заболеваемости на 1 млн населения, то на 86 месте” , – сказал Ляшко.

По его словам, это показывает, что респираторные вирусы практически всесезонные. Ляшко отметил, что самое тяжелое время для их распространения – это, так называемый, “эпидемический период”, который в Украине происходит с октября по май, и называется “эпидсезон гриппа и ОРВИ”.

“Поэтому, нам нужно серьезно относиться к распространению коронавирусной болезни и готовиться к эпидсезону гриппа и ОРВИ, в котором будет циркулировать и коронавирусная болезнь”, – добавил санврач.

На видео с 8 мин. 55 сек.