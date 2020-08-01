Об этом он рассказал на брифинге.
“Если посмотреть на место Украины в картине мировой заболеваемости, то сегодня мы по абсолютному количеству случаев находимся на 34 месте в мире, по количеству случаев смерти – на 38. Но если пересчитать количество случаев заболеваемости на 1 млн населения, то на 86 месте” , – сказал Ляшко.
По его словам, это показывает, что респираторные вирусы практически всесезонные. Ляшко отметил, что самое тяжелое время для их распространения – это, так называемый, “эпидемический период”, который в Украине происходит с октября по май, и называется “эпидсезон гриппа и ОРВИ”.
“Поэтому, нам нужно серьезно относиться к распространению коронавирусной болезни и готовиться к эпидсезону гриппа и ОРВИ, в котором будет циркулировать и коронавирусная болезнь”, – добавил санврач.
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