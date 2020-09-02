Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, на каком этапе испытаний находятся украинские препараты от коронавируса, и когда можно ждать результаты этих испытаний. Также он рассказал, при каких обстоятельствах Украина получит вакцину от коронавируса.

Об этом Степанов сообщил в интервью “Интерфакс-Украина”.

“Зарегистрировано (в Украине, – ред.) четыре препарата, которые могут применяться для лечения коронавируса. Они на разных стадиях испытания. Мы ждем отчетов и результатов клинических испытаний. Думаю, что мы скоро увидим результаты исследований применения этих средств в лечении коронавирусной болезни”, – заявил глава Минздрава.

Он добавил, что украинское правительство получило право на подачу заявки для получения вакцины от COVID-19 согласно механизму COVAX.

“Если говорить о поиске вакцины в мире, то за рубежом продолжаются клинические исследования 25 вакцин-кандидатов от COVID-19, из которых шесть находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Правительство Украины получило право на подачу заявки для получения вакцины от коронавируса согласно механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19, – ред.)”, – сообщил министр.