Об этом Степанов сообщил в интервью “Интерфакс-Украина”.
“Зарегистрировано (в Украине, – ред.) четыре препарата, которые могут применяться для лечения коронавируса. Они на разных стадиях испытания. Мы ждем отчетов и результатов клинических испытаний. Думаю, что мы скоро увидим результаты исследований применения этих средств в лечении коронавирусной болезни”, – заявил глава Минздрава.
Он добавил, что украинское правительство получило право на подачу заявки для получения вакцины от COVID-19 согласно механизму COVAX.
“Если говорить о поиске вакцины в мире, то за рубежом продолжаются клинические исследования 25 вакцин-кандидатов от COVID-19, из которых шесть находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Правительство Украины получило право на подачу заявки для получения вакцины от коронавируса согласно механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19, – ред.)”, – сообщил министр.
- Напомним, Россия утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” против COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.
- В частности, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.
- В Германии раскритиковали и поставили под сомнение заявление России о создании первой в мире вакцины против нового коронавируса COVID-19.
- Во Франции также сомневаются, что осенью мир начнет делать прививки российской вакциной.