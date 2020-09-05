Об этом сообщили на странице МОЗ в Telegram.

При проявлении первых симптомов возможного заражения следует сразу обратиться за помощью к врачу и в телефонном режиме описать их.

После этого врач обязан осмотреть пациента лично.

Если симптомы схожи с вероятным заражением – приезжает мобильная бригада для забора образцов, которые передают в лабораторию.

В случае, если у пациента подтверждается заражение коронавирусом, он отправляется на самоизоляцию и лечится по предписаниям врача, либо его могут госпитализировать.

Также в МОЗ сделали акцент на том, что при появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному МОЗ алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного.