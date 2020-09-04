Рекомендации опубликовали на странице ведомства.
В сообщении сказано, что маски, изготовленные из пористых тканей, в частности с марли, имеют крайне низкую эффективность фильтрации – не более 3%, даже если марли будет несколько слоев.
Это лишь делает их применение нерациональным.
Согласно рекомендациям ВОЗ, для минимизации риска инфицирования коронавирусом, идеально делать так:
- внешний слой должен быть из полиэстера или полипропилена;
- средний слой из ткани с эффектом фильтрации;
- внутренний слой из хлопка.
Во время изготовления маски необходимо обращать внимание на:
- размер (маска должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку, но не сдавливать);
- фиксацию (ушные петли должны очень хорошо удерживать маску на лице);
- цвет (светлый, чтобы быстрее определить степень загрязнения маски);
- декор (не рекомендовано использовать вышивку, наклейки, надписи и так далее);
- материалы (должны выдерживать температурный режим во время стирки).
Медики советуют стирать маски ежедневно при температуре не менее 60 градусов на протяжение 60 минут.
Оптимально давать ребенку в школу по две маски, чтобы ему было что носить в случае, если первая запачкается.
- 26 августа во Министерстве здравоохранения Украины опубликовали полные обновленные требования для обучения в школах с 1 сентября в условиях эпидемии коронавируса и карантина.
- Согласно правилам, вход в помещения учебных заведений будет возможен только при наличии защитной маски или респиратора. Персонал учебного заведения допускается к работе при наличии маски, респиратора или защитного щитка и после бесконтактной термометрии.
- МОН не выделяло средства на обеспечение школ средствами защиты и антисептиками.