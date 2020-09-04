В Центре общественного здоровья пояснили, сколько и каких именно защитных масок нужно иметь школьникам.

Рекомендации опубликовали на странице ведомства.

В сообщении сказано, что маски, изготовленные из пористых тканей, в частности с марли, имеют крайне низкую эффективность фильтрации – не более 3%, даже если марли будет несколько слоев.

Это лишь делает их применение нерациональным.

Согласно рекомендациям ВОЗ, для минимизации риска инфицирования коронавирусом, идеально делать так:

внешний слой должен быть из полиэстера или полипропилена;

средний слой из ткани с эффектом фильтрации;

внутренний слой из хлопка.

Во время изготовления маски необходимо обращать внимание на:

размер (маска должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку, но не сдавливать);

фиксацию (ушные петли должны очень хорошо удерживать маску на лице);

цвет (светлый, чтобы быстрее определить степень загрязнения маски);

декор (не рекомендовано использовать вышивку, наклейки, надписи и так далее);

материалы (должны выдерживать температурный режим во время стирки).

Медики советуют стирать маски ежедневно при температуре не менее 60 градусов на протяжение 60 минут.

Оптимально давать ребенку в школу по две маски, чтобы ему было что носить в случае, если первая запачкается.