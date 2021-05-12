У МОЗ розповіли, скільки зафіксували побічних ефектів після вакцинації препаратом Covishield

В Україні від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу препаратом Covishield було зафіксовано понад тисячу побічних реакцій.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я на запит видання “Українська правда”.

Загалом, станом на 11 травня, від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було зафіксовано 1279 повідомлень про несприятливі події після імунізації, що складає менше 1% від загальної кількості щеплень.

Зокрема, після імунізації препаратом Covishield було зафіксовано 1032 легких побічних ефектів та 56 серйозних випадків. Кількість повідомлень про побічні ефекти від цієї вакцини складає майже чверть від загальної кількості всіх повідомлень. При цьому, щеплень цим препаратом було проведено найбільше – 481 864.

Також у 7 осіб були зафіксовані побічні ефекти після вакцинації препаратом CoronaVac, із них у 4 – серйозні випадки. Таку ж кількість реакцій нарахували після введення вакцини Comirnaty виробництва компанії Pfizer. Водночас, вакцину CoronaVac ввели 72 269 особам, Comirnaty – 53 311.

Крім того, після вакцинації препаратом AstraZeneca-SKBio, яка виготовлена на південнокорейському майданчику, нарахували 168 осіб із легкими побічними ефектами та ще 9 серйозних випадків несприятливих подій після імунізації. Цим препаратом вакцинували 275 177 громадян.

Водночас, в МОЗ відмовилися повідомити про кількість зареєстрованих летальних випадків серед осіб, які померли впродовж 30 днів після введення препарату. Разом з тим в Міністерстві запевнили, що кожен серйозний випадок розслідується відповідно до затвердженого Порядку.

ДОВІДКА. Несприятливою подією після імунізації (НППІ) прийнято вважати будь-яку подію, що з медичної точки, може вважатись несприятливою. Важливо, що не обов’язково є причинно-наслідковий зв’язок із вакцинацією.

Нагадаємо, Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca, 23 лютого (її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”). У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Зазначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому.

Міністерство охорони здоров’я України також дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння. У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.