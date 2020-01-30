Об этом сегодня на брифинге сказал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, сообщает корреспондент #Букв.
“Была проведена термометрия на уровне всех пассажиров, находившихся на борту, а также среди 13 членов экипажа”, – сказал Кузин.
Он отметил, что на самолетах начали раздавать опросники для пассажиров, следующих из Китая прямыми рейсами, которые собираются и раздаются пассажирам за полчаса до приземления судна.
Вся информация собирается на уровне лабораторного центра. После этого, в случае необходимости, таких пациентов можно будет обзвонить, чтобы сообщить о профилактических мерах, которые они должны применять.
“На сегодняшний день было применено такое анкетирование, или сбор такой информации, из двух воздушных судов, и это суммарно около 400 человек вместе с членами экипажа”, – добавил Кузин.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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