В Министерстве охраны здоровья Украины выступают против отмены или перенесения жесткого карантина (локдауна), который запланирован на 8 – 24 января 2021 года.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

“Министерство охраны здоровья против переноса такого карантина, против его отмены. У нас фиксируется на сегодняшний день, это в период праздников, около 5-ти, 6-ти, почти 7 тысяч случаев заболевания COVID-19. Ежедневно от этой болезни умирают около 200 человек. Сейчас более 23 тысяч человек находятся в наших больницах. Более 10% – это тяжелые больные. Вообще у нас увеличивается количество тяжелых больных”, – отметил Степанов.

Он уточнил, что после новогодне-рождественских праздников ожидается рост числа больных COVID-19.

“Все понимают, и это то, о чем предупреждают нас эпидемиологи, что после новогодних праздников у нас будет рост количества больных COVID-19. Мы все видели, что все равно были массовые скопления людей, все равно было празднование. Так мы устроены. И мы сразу понимали, что таким образом все будет происходить. Как следствие – это будет увеличивать нагрузку на нашу медсистему”, – заявил глава МОЗ.

Кроме того, Степанов сообщил, что с третьей недели января ожидается рост количества больных гриппом – заболевания, которое имеет осложнения, схожие с COVID-19. Пик заболеваемости гриппом в МОЗ прогнозируют на средину февраля.

“Мы не хотим снова получать по 17, 20, 25 тысяч (больных, – ред.). Мнение эпидемиологов, что мы очень нуждаемся во введении жесткого карантина именно с 8 по 24 января для того, чтобы максимально сбить эту “волну” и пройти ее до весны, до апреля-мая без введения жесткого карантина, который может серьезно ударить по нашей экономике”, – подчеркнул Степанов.

Министр напомнил, что граждан заранее предупредили об усиленном карантине с 8 по 24 января включительно. Он заверил, что бизнес понимает необходимость ограничений и готов к ним.

“Во время моего общения с бизнесом – они все готовы к такому жесткому карантину, понимают его важность”, – заявил Степанов.

(На видео – с 13:40)