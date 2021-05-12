У Міністерстві охорони здоров'я України вважають можливою вакцинацію проти коронавірусу 50% українців до 24 серпня – Дня Незалежності. Відповідне завдання раніше поставив президент Володимир Зеленський.

Про це в інтерв’ю виданню “Сьогодні” заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Як відомо, на початку травня Володимир Зеленський заявляв, що цього року до Дня Незалежності більшість українців, “котрі потребують щеплення” проти коронавірусу COVID-19, мають його отримати.

Відтак, у Віктора Ляшка під час інтерв’ю запитали, яким чином МОЗ планує це здійснювати, з огляду на те, що вакцину наразі отримали лише близько 2% населення.

У відповідь Ляшко нагадав, що в українського МОЗ є Національний план з вакцинації, який передбачає, що “до кінця 2021 року ми повинні вакцинувати 70% дорослого населення” (або ж орієнтовно 24 млн українців). Для цього потрібно 48 млн доз вакцини, “щоб захистити двома дозами”.

За словами Ляшка, МОЗ розписав, скільки потрібно робити щеплень щомісяця для досягнення такої цілі: 5,6 мільйонів.

“Ми розписали, скільки потрібно робити щеплень щомісяця. Це 5,6 млн щеплень. Перевірили наші потужності, коли надійшло 364 тис. доз вакцини AstraZeneca. На початку великодніх свят відкрилося 1700 пунктів щеплення – за ці два дні провели 70 тис. і 74 тис. щеплень. Тобто, система спроможна робити близько 100 тис. щеплень на добу. Це тільки із задіяними пунктами щеплень, яких відкрилося 60%”, – розповів Ляшко.

Головний санлікар запевнив, що коли будуть задіяні “всі 3200 пунктів щеплень і 500 мобільних бригад”, то кількість щеплень в Україні “значно зросте”.

Крім того, в планах МОЗ – відкрити у містах-мільйонниках вакцинальні центри. Ляшко додав, що наразі “лише питання в доступності та наявності вакцин”.

Коментуючи завдання від президента Зеленського про масову вакцинацію до 24 серпня, Ляшко заявив, що “потенційно” його можна виконати.

“Президент поставив задачу знайти можливості і наблизити постачання, щоб організувати максимально щеплення до Дня Незалежності – є ціль вакцинувати 50%. Потенційно ми її можемо виконати, будемо намагатися виконати шляхом пришвидшення і пошуку нових доставок. Це відбувається за чинними контрактами, щоб посунути постачання з 3-4 кварталу на літні місяці. Також, ми звернулися до COVAX, щоб розглянути можливість пріоритезувати поставки вакцин саме на червень”, – наголосив Ляшко.

При цьому він не став озвучувати конкретні цифри, скільки саме українців можуть бути вакциновані станом на 24 серпня.

“Цифри не можемо назвати, робитимемо все, щоб вакцинувати якомога більше людей”, – повідомив Ляшко.

Варто зазначити, що Максим Степанов неодноразово заявляв про мету до кінця 2021 року вакцинувати проти коронавірусу COVID-19 70% дорослого населення України. За його словами, для цього потрібно робити 6 млн щеплень проти COVID-19 на місяць (або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних).

Проте прем’єр-міністр України Денис Шмигаль уже повідомив, що уряд планує завершити вакцинацію понад 70% дорослого населення тільки у 2022 році, й це дозволить сформувати колективний імунітет.