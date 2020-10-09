Об это он сказал на брифинге.
Степанов напомнил, что в Украине сегодня “очередной антирекорд”.
“Количество заболевших за минувшие сутки составляет 5 804 человека. Из них 320 детей и 284 медицинских работника. За минувшие сутки госпитализированы 852 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. За последние сутки зафиксировано 89 летальных случаев. При этом выздоровели 2417 пациентов….”, – сказал министр.
Он призвал соблюдать установленные правила противоэпидемической безопасности в условиях новой реальности. В частности, он обратился к тем, кто все еще не верит в существование коронавируса, как заболевания.
“Я могу вас заверить, что большое количество людей, которые сегодня появились в нашей статистике, тоже еще вчера говорили, что коронавируса не существует”, – рассказал Степанов.
Он сделал акцент на том, что информация о том, что МОЗ якобы манипулирует цифрами по заболеваемости COVID-19 не соответствует действительности.
“Якобы Министерство охраны здоровья скрывает какую-то статистику. Это не правда, это ложь. Еще говорили, что мы наоборот специально накручиваем эту статистику, чтобы кого-то запугать. В отличие от этих фантазий, МОЗ объективно каждое утро рассказывает, что именно и как происходит”, – подытожил министр.
- Напомним, что ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может вводить полный локдаун, как это сделал Израиль или некоторые страны Европы, из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Он отметил, что необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. В связи с этим министр планирует провести консультации с экспертами.