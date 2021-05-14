Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Відповідна постанова опублікована на сайті МОЗ.
“З урахуванням того, що нам необхідно просувати і збільшувати рівень фізичної рухливості (серед українців, – ред.) в умовах карантинних обмежень, наприкінці квітня спільно з професійними асоціаціями ми підготували постанову головного державного санлікаря “Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення масових спортивних заходів на відкритому повітрі на період карантину”, – розповів Ляшко.
Так, проведення масових спортивних заходів на вулиці дозволено з дотриманням наступних протиепідемічних норм:
• їх можна організовувати в областях, де не встановлені додаткові обмеження, що перешкоджають проведенню таких заходів;
• необхідно організувати опитування на наявність симптомів респіраторної хвороби, вимірювати температуру тіла (зокрема, перед кожним забігом для учасників марафону, офіційних осіб та осіб, які забезпечують організацію змагань);
• особи, у яких виявлено ознаки респіраторної хвороби та/або виявлено температуру тіла понад 37,2°C, не допускаються до участі у заході;
• хворі й ті, у кого є підозра на COVID-19, відсторонюються від участі на час самоізоляції або хвороби;
• персонал, волонтери та судді змагання повинні бути в масках (контроль за цим покладено на організаторів заходів);
• реєстрація на захід проводиться онлайн;
• вхід до стартового коридору заходу дозволяється тільки учасникам відповідно до квоти (яка встановлюється організаторами) й виключно в масках;
• у разі проведення заходу з кількістю до 1000 учасників, старти повинні відбуватися з обмеженням кількості не більше 100 учасників в одній ” хвилі” (із паузою між кожною “хвилею” не менше 10 секунд);
• при проведенні змагань з більш ніж 1000 учасників, старти повинні проходити з обмеженням кількості не більше 200 осіб в одній “хвилі”;
• видача медалей відбувається безконтактним шляхом.
При цьому заборонено:
• обмінюватися особистими речами (рушники, халати і т. д.) з іншими учасниками;
• розміщення трибун, закритих глядацьких секторів, глядацьких лож у разі застосування на території регіону обмежень “червоної” зони.
Також Ляшко зазначив, що для людей, котрі перехворіли на коронавірус, “фізичні вправи є важливою умовою повернення до звичайного ритму життя”.
(На відео – з 10:55)
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Країну поділили на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”. Відповідно до зони діють ті чи інші обмежувальні заходи.
- Із 22 квітня Чернівецька область вийшла із “червоної” зони карантину, в якій перебувала від початку березня. Із 25 квітня була виведена із “червоної” зони Одеська область, а із 1 травня – Київська та Миколаївська області. Із 1 травня також вийшов із “червоної” зони карантину Київ. Із 5 травня перемістилася із “червоної” зони також Житомирська область.
- Згодом стало відомо, що “червона” зона адаптивного карантину в Україні скоротилася вдвічі: її залишили Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
- 7 травня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вивела останню область – Сумську – з “червоної” зони карантину.
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- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що запроваджений в Україні адаптивний карантин дає свої результати. За словами голови уряду, він може бути продовжений до серпня.