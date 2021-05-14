Міністерство охорони здоров'я України затвердило протиепідемічні обмеження під час проведення масових спортивних заходів на вулиці в умовах карантину.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Відповідна постанова опублікована на сайті МОЗ.

“З урахуванням того, що нам необхідно просувати і збільшувати рівень фізичної рухливості (серед українців, – ред.) в умовах карантинних обмежень, наприкінці квітня спільно з професійними асоціаціями ми підготували постанову головного державного санлікаря “Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення масових спортивних заходів на відкритому повітрі на період карантину”, – розповів Ляшко.

Так, проведення масових спортивних заходів на вулиці дозволено з дотриманням наступних протиепідемічних норм:

• їх можна організовувати в областях, де не встановлені додаткові обмеження, що перешкоджають проведенню таких заходів;

• необхідно організувати опитування на наявність симптомів респіраторної хвороби, вимірювати температуру тіла (зокрема, перед кожним забігом для учасників марафону, офіційних осіб та осіб, які забезпечують організацію змагань);

• особи, у яких виявлено ознаки респіраторної хвороби та/або виявлено температуру тіла понад 37,2°C, не допускаються до участі у заході;

• хворі й ті, у кого є підозра на COVID-19, відсторонюються від участі на час самоізоляції або хвороби;

• персонал, волонтери та судді змагання повинні бути в масках (контроль за цим покладено на організаторів заходів);

• реєстрація на захід проводиться онлайн;

• вхід до стартового коридору заходу дозволяється тільки учасникам відповідно до квоти (яка встановлюється організаторами) й виключно в масках;

• у разі проведення заходу з кількістю до 1000 учасників, старти повинні відбуватися з обмеженням кількості не більше 100 учасників в одній ” хвилі” (із паузою між кожною “хвилею” не менше 10 секунд);

• при проведенні змагань з більш ніж 1000 учасників, старти повинні проходити з обмеженням кількості не більше 200 осіб в одній “хвилі”;

• видача медалей відбувається безконтактним шляхом.

При цьому заборонено:

• обмінюватися особистими речами (рушники, халати і т. д.) з іншими учасниками;

• розміщення трибун, закритих глядацьких секторів, глядацьких лож у разі застосування на території регіону обмежень “червоної” зони.

Також Ляшко зазначив, що для людей, котрі перехворіли на коронавірус, “фізичні вправи є важливою умовою повернення до звичайного ритму життя”.

(На відео – з 10:55)