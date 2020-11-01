Об этом сообщает полиция Запорожской области.
Инцидент произошел около пяти часов утра. Во время дежурства на ТИК 29-летний работник Мукачевского отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение.
Его госпитализировали в больницу и прооперировали.
Как пишет местное издание Mukachevo.net, мужчина охранял бюллетени и выстрелил себе в подбородок, пуля вышла через носовую часть. Там утверждают, что состояние мужчины тяжелое, но стабильное.
В то же время в полиции сообщают, что его жизни ничего не угрожает.
Правоохранители начали служебную проверку, в ходе которой выяснят все причины и обстоятельства происшествия.
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