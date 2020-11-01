В Мукачево во время суточного дежурства на ТИК полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение в воскресенье, 1 ноября. Его прооперировали.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Инцидент произошел около пяти часов утра. Во время дежурства на ТИК 29-летний работник Мукачевского отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение.

Его госпитализировали в больницу и прооперировали.

Как пишет местное издание Mukachevo.net, мужчина охранял бюллетени и выстрелил себе в подбородок, пуля вышла через носовую часть. Там утверждают, что состояние мужчины тяжелое, но стабильное.

В то же время в полиции сообщают, что его жизни ничего не угрожает.

Правоохранители начали служебную проверку, в ходе которой выяснят все причины и обстоятельства происшествия.