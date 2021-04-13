У мусульман світу розпочався священний місяць Рамадан. Це вже другий Рамадан, який будуть відзначати в умовах пандемії.

#Букви розповідають про традиції щорічного священного посту.

Віряни повинні здійснювати намаз – щоденну п’ятиразову молитву; робити пожертвування нужденним – закят; хадж – паломницькі поїздки до Мекки.

Рамадан триватиме 30 днів – до 12 травня.

Що не можна робити в Рамадан?

Під час Рамадану мусульмани утримуються від їжі, напоїв, куріння та сексу до заходу сонця. У нічний час ці заборони знімаються.

Популярними стравами на східних ринках напередодні Рамадану є соління та традиційні солодощі, а також сухофрукти: фініки, родзинки.

В Рамадан від посту звільняються хворі люди, жінки, що годують немовлят, і мандрівники, проте їм потрібно “відпрацювати” піст пізніше. Також посту можуть не дотримуватися неповнолітні, вагітні жінки, люди з душевними розладами.

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Нагадаємо, що зараз християни східного обряду також дотримуються посту, який триватиме до Великодня – 2 травня.

Пандемія та Рамадан

Через поширення коронавірусу, наприклад, у Саудівській Аравії заборонили в мечетях подавати їжу ввечері та до сходу сонця зранку. Це робиться для того, аби не було скупчення людей.

Проте у деяких країнах дозволили працювати ринкам та магазинам.

У Пакистані можна відвідувати мечеті, але лише в масках. Однак заборонено людям, старшим 50 років.

У Єгипті минулого року закрили мечеті. Цього разу більшість мечетей приймає вірян.

В ОАЕ та Саудівській Аравії дозволили скорочені молитви.

В Індонезії уряд обмежив поїздки.

Зазвичай мусульмани під час Рамадану відвідують Мекку та Медину. Наразі в ці мечеті пускають лише тих, хто має щеплення проти коронавірусу і хто вже перехворів.