Про це інформують міжнародне агентство Reuters та британський телеканал Sky News.
Як відомо, “Чорна Пантера” – американський супергеройський фільм на основі однойменних коміксів видавництва Marvel Comics.
Головний герой стрічки – король вигаданої африканської країни Ваканда, котрий має надлюдські здібності.
Воскова фігура в Музеї мадам Тюссо вбрана в супергеройський костюм персонажа “Чорної Пантери” із “ефектом вібраніуму”: наряд світиться фіолетовим кольором, коли відвідувачі торкаються до нього.
Як відомо, вібраніум – це вигаданий метал, що з’являється в коміксах Marvel Comics.
На презентації воскової фігури був присутній гравець лондонського футбольного клубу “Арсенал” П’єр-Емерік Обамеянг із родиною.
Нова фігура доповнила експозицію “Залу героїв Marvel” у музеї.
Варто зазначити, що після вимушеного закриття через карантин з понеділка Музей мадам Тюссо знову відчинить свої двері для відвідувачів.
Як відомо, фільм “Чорна Пантера” отримав кілька “Оскарів” і зібрав у прокаті понад 1,3 млрд доларів.
Голлівудський актор Чедвік Боузман, котрий зіграв у стрічці головну роль, помер від раку у віці 43 років.
Фільм-продовження “Чорна Пантера: Ваканда назавжди” вийде на екрани в липні 2022 року.
Have a glimpse behind the scenes and folllow Black Panther’s journey from Wakanda to Madame Tussauds London. pic.twitter.com/cCe1Gi69yX
— Madame Tussauds London (@MadameTussauds) May 14, 2021
- Через рік після того, як принц Гаррі та його дружина Меган Маркл склали з себе королівські обов’язки та переїхали до Лос-Анджелеса, музей мадам Тюссо в Лондоні переніс їхні воскові фігури з експозиції членів королівської сім’ї в “зону Голлівуду”.