В четверг, 19 ноября, в Музее Революции Достоинства в Киеве проводится обыск.

Об этом проинформировали в пресс-службе музея.

“У нас обыск! В эти минуты открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому… детали позже”, – говорится в сообщении.

Впоследствии в пресс-службе уточнили, что сейчас следователи Службы безопасности “за закрытыми дверями изымают документы в бухгалтерии”, и не пускают “ни работников, ни СМИ в кабинет”.

Генеральный директор музея Игорь Пошивайло уточнил, что обыски проводились также у него дома.

“Думал открывать международный научный форум “Революция Достоинства: на пути к истории”. Но в 7:00 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ. Так же утром эти же ребята заблокировали работу еще двух помещений Национального музея Революции Достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности”, – написал Пошивайло.

“На замечание следователям – у нас ведь не 1930-е годы, ухмылочка – 30-е, 30-е…”, – добавил он.

В пресс-службе СБУ посоветовали #Буквам обращаться в Национальную полицию по поводу причин обыска.

В полиции Киева #Буквам сообщили, что обыски проводятся “по решению суда” и уточнили, что детали пресс-служба опубликует в ближайшее время.

Обыск в музее проводят следователи Национальной полиции в Киеве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники СБУ, а процессуальное руководство – прокуратура Киева.

Директор музея Игорь Пошивайло в комментарии изданию LB.ua сообщил, что обыски связаны с проверкой финансово-экономической деятельности музея (в частности, с проектированием Мемориального комплекса).

“В течение двух месяцев у нас проходил государственный аудит, часть выводов которого мы оспариваем в суде, а часть уже обжаловали. Санкцию на этот обыск дал Голосеевский суд, сославшись на то, что якобы музей отказался предоставлять материалы по строительству, хотя ни одного запроса на это не было ни в какой форме. Удивительно, что именно таким силовым способом, именно в неделю перед годовщиной начала Революции Достоинства силовые структуры пытаются эту документацию достать. Это очень странно выглядит – особенно после нашего заявления относительно использования термина “государственный переворот” в отношении Революции Достоинства. Мы являемся единственным государственным учреждением, которое отвечает за этот день и за часть государственных мероприятий, проводимых по случаю этой годовщины”, – отметил он.

Так, 17 ноября Музей Революции Достоинства обнародовал призыв к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания и другим органам государственной власти, СМИ. В нем говорилось о том, что в этом году в медиа участились случаи употребления некоторыми украинскими политиками, политологами, журналистами словосочетания “государственный переворот” для обозначения событий Революции Достоинства (ноября 2013 года – февраля 2014 года).

В музее подчеркивали, что такое словосочетание является недопустимым по отношению к событиям Майдана.