Министерство внутренних дел Беларуси сообщило об еще одной смерти участника массовых акций протеста. Согласно официальной версии, на Партизанском проспекте в Минск в результате наезда автомобиля погиб 19-летний парень.

Соответствующую информацию сегодня опубликовала в своем Telegram-аккаунте пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По ее словам, инцидент произошел 16 августа около 3:20 ночи.

Отмечается, что на Партизанском проспекте водитель Renault “совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части”. От полученных травм парень скончался на месте ДТП.

В МВД утверждают, что погибший “являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни”.

“Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель Volkswagen и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса Renault… Проводится проверка”, – говорится в сообщении МВД.

В то же время, по данным журналистов белорусской редакции “Радио Свобода”, 16 августа в 3:20 никакие массовые акции в Минске уже не проходили.

Как выяснило “Еврорадио”, 19-летнего парня, которого в МВД назвали третьим погибшим участником массовых протестов, зовут Артем Паруков. Его родственники не знают, действительно ли он участвовал в массовых акциях в тот день, а также не верят в версию смерти парня, которую изложили в МВД.

“В тот момент Артем точно ни в чем не участвовал, а просто шел домой. Но почему-то — мы не понимаем, почему — ему понадобилось перебежать с той стороны улицы, на которой находится наш дом, на другую сторону. Пешеходный переход совсем рядом — почему он не пошел по нему? Мы думаем, что он попал под машину, пытаясь от кого-то убежать”, – рассказала “Еврорадио” двоюродная сестра погибшего парня.

Теперь родственники Парукова ищут видеозаписи, на которые могло попасть происшествие.