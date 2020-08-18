Соответствующую информацию сегодня опубликовала в своем Telegram-аккаунте пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
По ее словам, инцидент произошел 16 августа около 3:20 ночи.
Отмечается, что на Партизанском проспекте водитель Renault “совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части”. От полученных травм парень скончался на месте ДТП.
В МВД утверждают, что погибший “являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни”.
“Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель Volkswagen и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса Renault… Проводится проверка”, – говорится в сообщении МВД.
В то же время, по данным журналистов белорусской редакции “Радио Свобода”, 16 августа в 3:20 никакие массовые акции в Минске уже не проходили.
Как выяснило “Еврорадио”, 19-летнего парня, которого в МВД назвали третьим погибшим участником массовых протестов, зовут Артем Паруков. Его родственники не знают, действительно ли он участвовал в массовых акциях в тот день, а также не верят в версию смерти парня, которую изложили в МВД.
“В тот момент Артем точно ни в чем не участвовал, а просто шел домой. Но почему-то — мы не понимаем, почему — ему понадобилось перебежать с той стороны улицы, на которой находится наш дом, на другую сторону. Пешеходный переход совсем рядом — почему он не пошел по нему? Мы думаем, что он попал под машину, пытаясь от кого-то убежать”, – рассказала “Еврорадио” двоюродная сестра погибшего парня.
Теперь родственники Парукова ищут видеозаписи, на которые могло попасть происшествие.
- 15 августа в Сети появилось видео момента гибели белорусского демонстранта Александра Тарайковского в Минске. Он погиб 10 августа на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, где силовики жестко разогнали акцию протеста против результатов президентских выборов в Беларуси. Тарайковский стал первой жертвой протестов, смерть которой официально подтвердили в МВД Беларуси. На кадрах видно, что мужчина был безоружен (а в МВД утверждали, что у него была взрывчатка).
- Впоследствии министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев допустил, что силовики могли открывать огонь в сторону протестующего Александра Тарайковского.
- Вторым погибшим во время протестов в Беларуси является 25-летний Александр Вихор. Его задержали в Гомеле. Родные заявляли, что парень не принимал в акции непосредственное участие, а шел увидеться с девушкой.